Benevento, Lapadula: "Sto bene. Ci vediamo presto in campo" Il messaggio del calciatore

Il Covid ha fermato Gianluca Lapadula che non potrà aggregarsi alla squadra fino a quando non avverrà la negativizzazione. L'attaccante ha rassicurato tutti attraverso una storia Instagram, in cui scrive: "Grazie a tutti per i numerosi messaggi che mi avete inviato! Fortunatamente sto bene, non ho sintomi! Ci vediamo presto in campo!"

Una volta accertata la guarigione, Lapadula potrà raggiungere Cascia per allenarsi con i compagni di squadra in vista del campionato anche se resta incerta una sua possibile permanenza nel Sannio.