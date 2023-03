Pisa, D'Angelo: "Il Benevento è pericoloso al di là della classifica" La conferenza del tecnico nerazzurro in vista del match dell'Arena Garibaldi

La sfida con il Benevento è stata così presentata dal tecnico nerazzurro Luca D’Angelo nella tradizionale conferenza stampa della vigilia: “Affrontiamo una squadra che che nessuno si aspettava di trovare in questa situazione di classifica; sono lì per problemi che non conosco, ma rimangono una squadra pericolosa per cui la nostra attenzione deve essere ai massimi livelli. Il Benevento ha nella tecnica la sua arma migliore perché da quel punto di vista sono molto bravi; contro il Como hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica ma hanno tenuto molto bene il campo e, ripeto, sono un’ottima squadra. Noi siamo praticamente al completo, dobbiamo solo valutare oggi la condizione di Masucci che ha avuto un problema; la squadra dal punto di vista dell’impegno settimanale è sempre molto presente ma tutti noi ci aspettiamo, a partire dal sottoscritto, di fare meglio di quello che stiamo facendo nelle ultime settimane. Abbiamo avuto picchi importanti vincendo con Parma, Reggina o Perugia, ma abbiamo avuto anche gare in cui, a livello calcistico, non abbiamo prodotto ciò che sappiamo fare. Dobbiamo dare qualcosa in più“