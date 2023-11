Benevento, occhi aperti contro il fanalino Non è il caso di sottovalutare alcun avversario. Tusci reduci dalla vittoria sul Francavilla

(f.s.) Presentare il Monterosi per quello che non è, non avrebbe senso. I viterbesi sono ultimi in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, di 15 gol realizzati e 25 subiti (terza peggior difesa del campionato). Detta così verrebbe poco da pensare che la prossima partita del Benevento nasconda delle insidie. Eppure tra le pieghe dei numeri è giusto leggervi i motivi per affrontare questo avversario con tutto il rispetto dovuto.

Ci spieghiamo meglio prendendo in considerazione le ultime sei partite dei cosiddetti “tori della Tuscia”. In tutto 3 sconfitte, due vittorie ed un pareggio, ma anche chiari segni di risveglio. Delle tre sconfitte subite solo quella interna col Picerno è stata assai netta (1-3), invece le due maturate su campi improbi come Avellino e Crotone sono arrivate all'ultimo respiro (Gori per gli irpini al 43' st, Bruzzaniti per i pitagorici al 48' st). Ovviamente in questo periodo sono arrivate le uniche due vittorie conseguite in questa stagione, la prima sul campo del Sorrento (2-0), la seconda domenica scorsa a Teramo ai danni del Francavilla. L'unico pari è stato quello contro il Catania, anch'esso, in verità arrivato negli ultimi momenti della gara dopo le occasioni sprecate dagli etnei.

Paura di nessuno, rispetto per tutti. Dovrebbe essere questo il motto che affianchi sempre il Benevento. Il Monterosi aveva affrontato questa stagione con altre ambizioni, affidandosi all'esperto Remondini. Quando s'è accorto che i risultati tardavano a venire non s'è fatto scrupolo a cambiare guida tecnica e ad affidare la squadra a Roberto Taurino, ex di Francavilla e Avellino.

Modulo 3-5-2, sarà assente l'attaccante Vano, autore del gol vittoria di domenica (lo ricordate? protagonista della lite con Viviani nell'amichevole al Mancini Park Hotel culminata con l'espulsione di entrambi), ma dovrebbe rientrare il portiere Mastrantonio, classe 2004, di proprietà della Roma e campione d'Europa con la Nazionale Under 19. Nelle file dei tusci c'è anche un ex giallorosso che pochi ricordano: Danilo Piroli, classe 89, difensore e capitano del Monterosi, che ha debuttato in serie C proprio con la maglia giallorossa del Benevento nella stagione 2011-12 (6 novembre '11) a Monza contro la Tritium. A mandarlo in campo negli ultimi minuti della gara (persa dai sanniti proprio nel finale, 2-1) fu Gianni Simonelli, che un paio di settimane dopo lasciò la panchina a Carmelo Imbriani.

Inutile dire che si tratta di una sfida inedita in campionato, che invece è andata in scena il 12 agosto in amichevole al Mancini Park Hotel di Roma. 1-1 il risultato finale con il vantaggio di Moncini per il Benevento e il pareggio di Fantacci per il Monterosi. Nella squadra giallorossa giocarono quel giorno i vari Acampora, Koutsoupias, Moncini, Viviani, Veltri, che poi sono stati tutti ceduti, oltre a Meccariello che si è infortunato alla prima di campionato contro la Turris.