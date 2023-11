L'annuncio della Lega Pro: Juve Stabia-Benevento in diretta su Rai 2 Il derby tra vespe e giallorossi sarà trasmesso in chiaro

Il match tra Juve Stabia e Benevento del prossimo 3 dicembre sarà trasmesso in diretta da Rai 2 in chiaro. L'ha comunicato la Lega Pro attraverso una nota ufficiale:

La Lega Pro torna in diretta su Rai 2 con il derby campano tra Juve Stabia e Benevento. La partita, valida per la sedicesima giornata di Serie C NOW, è in programma domenica 3 dicembre 2023 alle ore 16.

Sarà la seconda partita nella storia della regular season della Serie C a essere trasmessa in diretta di domenica pomeriggio su un canale così importante come Rai 2. La telecronaca sarà di Giuseppe Galati, il coordinamento a cura di Stefano Orsini.

In diretta su Rai 2 ci saranno due squadre protagoniste in questo avvio di stagione, che al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia si ritroveranno dopo l’ultimo precedente nella stagione 2019/20, quella volta fu pareggio: 1-1. In totale i precedenti sono 14 con 7 vittorie delle “vespe” (l’ultima nel playoff di C 2012/11 per 1-0) e 5 successi dei giallorossi (l’ultimo 1-0 nel 2015/16).