Benevento, l'ex Di Somma: "Sono certo che Vigorito interverrà sul mercato" "Alla Strega serve qualcosa in più nel reparto avanzato"

Ospite di Focus Serie C, Salvatore Di Somma si è soffermato sul Benevento Calcio. L'ex direttore sportivo giallorosso ha sottolineato: "Con il Monopoli è stata una sconfitta pesante, ma la Strega ha tutto il tempo per ripartire. Tutti devono calarsi nella mentalità della categoria, altrimenti si fa fatica a venirne fuori. In tanti giocavano in B l'anno scorso, qualcuno addirittura in Serie A con il Benevento. Se non hai la giusta cattiveria agonistica, rischi di non andare da nessuna parte. Questo è un aspetto che serve molto nella fase conclusiva. Marotta lo conosco bene, non è un vero goleador così come Ferrante. Sono convinto che a gennaio Vigorito interverrà sul mercato. Carli è un direttore sportivo importante e un amico, non sono qui a dare suggerimenti. Detto questo, sicuramente al Benevento manca qualcosa in avanti. Nell'anno in cui andammo in B, avevamo punte importanti come Cissé, Mazzeo e lo stesso Marotta: i gol arrivavano".