Benevento, per Paleari stasera è... "cento-bis" Al Viviani saranno cento in campionato: nelle prime cento conteggiate anche due gare di Coppa

Il “cento-bis” di Alberto Paleari. Potremmo chiamarla così la sua partita di stasera a Potenza. Il portiere giallorosso è stato premiato anche dalla società per le sue cento partite in giallorosso, un traguardo che ha tagliato la sera della sfida col Sorrento. Ma le statistiche, si sa, spesso non trovano unità di interpretazione. Le “cento” di Paleari comprendono 98 gare di campionato e 2 di Coppa Italia (per altro suggestive, contro la Spal al Vigorito, con annessi supplementari, e a Marassi contro il Genoa da ex). Molti, però, usano conteggiare nel computo di un giocatore solo le partite di campionato, play off compresi. Noi prendiamo per buone tutte e due le interpretazioni e segnaliamo che quella di stasera al Viviani sarà la centesima presenza del portiere di Giussano in campionato con la maglia giallorossa (38, play off compresi, nel 2021-22; 33 nel 2022-23; 28 quest'anno finora: totale 99). Il “cento-bis” di Paleari è dunque bello e servito.