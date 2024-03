Serie C: si ferma anche il Picerno, rimane quarto Impresa del Potenza nel derby lucano al Viviani: la decide il difensore Armini

Impresa del Potenza nel derby tutto lucano col Picerno. Nel Monday night vince la squadra di Marchionni grazie ad una rete nel primo tempo (17') del difensore Armini, di testa al termine di una mischia paurosa in area del Picerno. La squadra di Longo è parsa non quella dei momenti migliori, ha provato a raggiungere il pareggio dopo il vantaggio di Armini, ma non ha mai messo in grande difficoltà i potentini, che da parte loro hanno giocato una partita di grande sostanza.

Grazie a questa vittoria il potenza sale a quota 40 a due punti dai play off. Il Picerno invece si ferma al quarto posto alle spalle dell'Avellino a quota 54.