Benevento, Manfredini sulla lotta per il primato: "È ancora tutto aperto" L'estremo difensore giallorosso a Ottogol: "Daremo il massimo. Il Monopoli? Dovremo stare attenti"

Ospite esclusivo di Ottogol, Nicolò Manfredini ha parlato così in merito alla importante vittoria conquistata dai giallorossi contro il Giugliano: "È stato un risultato importante, contro un avversario tutt'altro che semplice. Per noi si tratta di uno scatto mentale di una certa rilevanza".

LOTTA AL PRIMATO - "Il nostro problema è stato il mese drammatico di dicembre, nel corso del quale abbiamo perso parecchi punti e ora ne stiamo pagando le conseguenze. È una situazione che pesa, ma c'è ancora tempo per recuperare. La Juve Stabia? Loro hanno fatto un girone d'andata strepitoso, così come stiamo facendo noi un grande ritorno. In questo campionato ogni partita è complicata, basti pensare che le altre ci affrontano alla morte, poi nella partita successiva sembrano irriconoscibili. Il campionato è ancora aperto, sei punti non sono pochi ma neanche tantissimi. Questo è il periodo caldo in cui tutte si giocano qualcosa. Noi stiamo dando il massimo e continueremo a farlo".

18 ANNI DI VIGORITO - "C'è un rapporto speciale con lui che non ho mai visto con altri presidenti. Ci sarebbero tante cose da dire, parliamo di una persona speciale che ama ciò che fa e si vede. Questi diciotto anni dimostrano quanto sia stato importante il suo operato".

MONOPOLI - "La gara d'andata è stata complicata. Ricordo una squadra con una bella identità e che gioca palla a terra. Bisognerà fare attenzione".