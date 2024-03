Dal Lecce al Monopoli, interrotta l'incredibile serie positiva di Auteri Per il tecnico del Benevento è stata pesante la marcatura di Tommasini anche ai fini statistici

La sconfitta rimediata con il Monopoli ha interrotto una clamorosa striscia di risultati utili consecutivi di Auteri sulla panchina del Benevento. L'ultimo ko in campionato, infatti, risale al 20 dicembre del 2015. In quell'occasione, la Strega perse in casa del Lecce con il risultato di 2-1. Dopo quella sfida, i giallorossi intrapresero un incredibile cammino verso la promozione in Serie B, chiudendo da imbattuti ben diciotto partite di seguito.

Un rendimento che, se sommato a quello di quest'anno, ha visto Auteri in serie positiva per ben 31 incontri, caratterizzati da 22 vittorie e 9 pareggi. La sconfitta di ieri con il Monopoli ha messo la parola fine a un record facilmente raggiungibile per un allenatore sulla panchina del Benevento in Serie C. Tra l'altro, è stato il primo tonfo del tecnico siciliano al Vigorito in campionato.