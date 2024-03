Benevento, per Ciciretti solo differenziato Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, fermo per precauzione. Difesa a 3, attaccanti da scegliere

(frasan) Due ore intense di allenamento sul sintetico del Meomartini, messo ancora una volta a disposizione dalla società che lo gestisce, la Grippo. Seduta spostata al pomeriggio perchè la società del presidente De Rosa, che svolge esclusivamente attività di settore giovanile, aveva ben due partite di campionato col Barano d'Ischia, giocate dalle 12,30 fino a poco prima delle 16. Partite che per la cronaca sono state entrambe vinte dai beneventani.

Nelle file giallorosse era atteso il responso dell'affaticamento muscolare accusato da Amato Ciciretti. Il fantasista romano è sceso in campo insieme agli altri, ma ha fatto solo un po' di atletica agli ordini del preparatore atletico Di Mauro. Poi, per precauzione, ha assistito alla seduta dalla panchina. L'impressione è che Auteri potrebbe anche convocarlo e portarlo con la squadra, ma difficilmente lo utilizzerà almeno in avvio.

Il resto della truppa sta bene. Per tutti atletica, esercitazioni tecniche e tattiche. Auteri ha davvero provato di tutto e di più, ma questa volta ha lasciato perdere gli esperimenti sulla difesa a quattro. La squadra deputata alla costruzione ha sempre utilizzato la difesa a tre cambiando di volta in volta gli interpreti: Per lo più dalla parte della squadra che costruiva sono stati utilizzati da destra a sinistra Berra, Terranova e Viscardi, sull'altro versante Rillo, Capellini e Pastina. Ovvio che nel corso dell'allenamento siano cambiati in continuazione anche i centrocampisti e gli attaccanti. Al centro potrebbero trovare spazio Nardi (che sta bene) e Talia (o Pinato o ancora Karic), in avanti restano immutati i rebus vista l'assenza accertata di Eric Lanini. C'è da dire che il giocatore torinese ha già iniziato il suo percorso di recupero e si nutre un discreto ottimismo su un rientro che potrebbe avvenire anche prima del previsto. Sulla sostituzione per la partita di sabato contro il Monterosi c'è invece da tenersi abbastanza sul vago. Auteri deve ancora decidere, anche se le prove fatte hanno dato più di un'indicazione. Il tridente potrebbe essere formato da Starita e Ciano, con uno da scegliere tra Ferrante e Marotta. Difficile invece che possa esserci inizialmente spazio per Bolsius.

Nella partitina finale si sono registrati un bel gol di Marotta e un rigore di Ferrante parato ottimamente da Manfredini.