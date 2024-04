Benevento, seduta a porte aperte: Ciciretti in gruppo Il mancino romano ha giocato anche la partitella. Domani si replica di pomeriggio

(frasan) Giovedì al quadrato. Nel senso che il Benevento ha raddoppiato il lavoro a quattro giorni dalla sfida contro la Juve Stabia. Seduta di mattina, replica, a porte aperte, nel pomeriggio.

L'attesa maggiore era per Amato Ciciretti che aveva accusato nei giorni scorsi ancora quel fastidio all'adduttore che lo aveva tenuto fuori domenica scorsa sul campo del Monterosi. Bene, Amatino ieri s'è allenato quasi regolarmente. Prima un po' di riscaldamento col preparatore, poi quasi l'intera seduta con Auteri. Compreso la partitina, quella del “tutti insieme appassionatamente” senza schemi e senza forzature tattiche. La sensazione è positiva, l'esame strumentale ha dato esito negativo e ora tutto dipende soprattutto dalle percezioni che avverte lo stesso giocatore. Al derby mancano ancora quattro giorni e c'è tutto il tempo per rifinire al meglio la condizione. Auteri sa benissimo che, dopo aver perso Lanini, ha bisogno di cifra tecnica in avanti se vuole dare qualche grattacapo alla difesa più forte del campionato.

Insieme a Ciciretti incuriosisce l'allestimento dell'attacco che affronterà le vespe. Ferrante è stato reintegrato nel gruppo e dovrebbe essere disponibile per il derby, ma si candida con forza il ragazzo di Torre Annunziata, Mario Perlingieri, ormai aggregato a pieno titolo alla prima squadra. Pensare di poterlo utilizzare anche contro la capolista che sta per tagliare il traguardo della B non è utopia. E' giusto che i giovani vengano gestiti al meglio, ma è auspicabile anche che trovino lo spazio che meritano. Perlingieri sembra pronto e mostra grande personalità: potrebbe essere il suo momento, se Auteri lo riterrà opportuno l'attaccante della Primavera, classe 2005 (è di novembre, 18 anni ancora da compiere...) non farà rimpiangere nessuno.

La squadra è inutile dirlo è tutta da scegliere, consideraato che mancherà Simonetti che è stato squalificato dal Giudice Sportivo. Al suo posto sembra essere pronto Masciangelo, ma anche Benedetti sembra aver raggiunto un buon momento di forma. Ora si continua nel percorso con una seduta al giorno: domani l'appuntamento è ancora per il pomeriggio, sabato, domenica e lunedì sedute mattutine.