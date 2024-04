Il Benevento 5 vicino alla Serie A, anche la Strega sarà al PalaTedeschi La squadra di Auteri assisterà al match tra i giallorossi e il Melilli

Cresce l'attesa per la sfida tra il Benevento 5 il Melilli, con i giallorossi che con una vittoria daranno il via ai festeggiamenti per la meritata promozione in Serie A. Un traguardo di grande importanza non solo per la società, ma per tutta la città di Benevento che potrà essere rappresentata nel massimo campionato di calcio a 5. Per l'occasione, anche il Benevento Calcio sarà presente all'incontro. La squadra di Auteri effettuerà l'allenamento mattutino all'Imbriani, poi nel pomeriggio (la sfida è in programma alle 16) occuperà i gradoni del PalaTedeschi al gran completo per assistere alle gesta della squadra di mister Centonze. Subito dopo, i giallorossi partiranno alla volta del ritiro pregara in vista del match di domenica con il Latina. Un momento importante e storico per lo sport sannita, al quale il Benevento non ha voluto sottrarsi.

