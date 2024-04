Benevento 5, il sogno della Serie A è vicino. Di Fede: "Cresce il fermento" Le parole del massimo dirigente giallorosso: "Immagino un PalaTedeschi pieno"

Il GG Team Wear Benevento 5 è ad un passo dal sogno. In terra sannita sta per essere scritto un nuovo capitolo, quello che potrebbe condurre i giallorossi in massima serie. L'appuntamento è fissato per sabato alle 16 al PalaTedeschi, che si annuncia stracolmo e festante: grazie agli sponsor che sostengono la società è garantito l'ingresso gratuito.

Di fronte ci sarà un Città di Melilli che non vorrà di certo mollare la posizione favorevole in ottica playoff e che tra le proprie mura condannò al kappaò i ragazzi di Centonze a ridosso delle festività natalizie. Basteranno tre punti a Botta e soci per entrare negli almanacchi dopo una stagione entusiasmante ed inaspettata, od ovviamente uno solo in caso di bottino non pieno del Vitulano Drugstore Manfredonia a Campobasso: i rivali sono a -5 dalla vetta a due turni dal termine della regular season. Amedeo Lacalamita (Bari) e Domenico De Candia (Molfetta) dirigeranno la sfida, al crono ci sarà Manuel Terracciani (Napoli)

"La squadra è molto concentrata, ha lavorato bene in settimana - le parole del presidente Pellegrino Di Fede. - Un po' di tensione c'è forse più tra noi della dirigenza per quello che potrebbe essere un evento storico e un'emozione grandissima. Restiamo coi piedi per terra cercando di non portare nervosismo al gruppo, è una gara importantissima contro un avversario di ottima caratura. Dovremo fare attenzione, loro sono terzi e si giocano la post season: all'andata ci hanno battuto, anche se noi eravamo rimaneggiati. Testa al campo, sarà fondamentale vincere.

Sold out al PalaTedeschi. "Cresce il fermento, immagino sarà pieno: la gente ci ferma per strada e ci dà appuntamento a sabato, magari pure da parte di chi non ha mai messo piede in un palazzetto" afferma il presidente Di Fede. Under 19 agli ottavi playoff. "I ragazzi sono stati perfetti, hanno disputato quaranta minuti alla grandissima. Ci aspetta un Dalia veramente forte, una delle compagini più attrezzate per la categoria. Ce la metteremo tutta".