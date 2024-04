Benevento a porte aperte: ci sono anche Lanini e Karic Solo atletica per Ciciretti, che mostra di aver smaltito la contrattura al bicipite

Il primo vero allenamento della settimana che chiude la stagione regolare è a cancelli aperti all'Imbriani. La squadra si era allenata come d'abitudine anche lunedì, ma la prima vera seduta settimanale è da considerarsi questa del martedì. Solita razione di atletica, poi le esercitazioni tattiche, infine la partitella.

Partiamo dagli assenti. Anzi dall'assente. Riccardo Improta. Gli esami strumentali hanno detto che non ci sono danni alla caviglia infortunata, ma il “tuttocampista” di Pozzuoli avverte ancora fastidio. Ovvio che tutto sia anche legato alle esigenze della squadra che dovrà giocare a Catania. Pur essendo ancora in palio il secondo posto, ma con il terzo ormai blindato, si può accettare con maggiore serenità qualche avvicendamento. Ragionamento valido anche per Amato Ciciretti, che si è allenato in campo facendo solo corsa lineare, mostrando però che la contrattura al bicipite è già completamente assorbita. Lo staff medico ci va cauto per il vecchio versamento, per cui concede al mancino romano tutto il tempo necessario per un recupero completo.

Il resto della truppa è in campo, compreso Eric Lanini, che domenica sera aveva accusato un po' di “stress” alla caviglia infortunata ed era uscito dal campo con un po' di anticipo. Timori cancellati dalla condizione dell'attaccante torinese, che ha partecipato per intero alla seduta di allenamento, compresa la partitina finale. Presente anche Karic, fermato domenica pomeriggio da una forte enterite. Tutto smaltito, lo svedese è regolarmente in campo.

La condizione di tutti è buona e il morale certamente in crescita. A dimostrazione di questo il bel gol segnato da Alexis Ferrante, che sembra un giocatore completamente ritrovato. Ma in gol ci vanno anche gli altri attaccanti, da Perlingieri a Carfora, a Starita, e questo è un segnale positivo per tutta la squadra. Siamo appena a martedì e, fatta eccezione per i 25 minuti finali (“... facciamoli bene tutti...” grida Auteri), sembra francamente presto per forzare i ritmi. La condizione di tutti è comunque di buon livello e si può essere fiduciosi sia per l'ultima partita da disputare al Cibali, che per i play off che seguiranno.

Proprio nel finale lo staff medico ha fermato Pinato, che ha saltato l'ultima breve fase della partitella. Il giocatore avvertiva “il polpaccio più carico” e per precauzione si è deciso di farlo uscire anticipatamente. Non si prospetta nulla di serio, probabile che già domani riprenda regolarmente ad allenarsi. E' comunque legittimo che prima sia monitorato dallo staff medico.