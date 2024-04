Benevento, a Catania dirige il fiorentino Frascaro Un precedente quest'anno proprio in Sicilia:il 5 novembre vittoria sannita a Messina

Sarà il quinto anno Emanuele Frascaro di Firenze a dirigere sabato la sfida al Cibali tra Catania e Benevento. Il fischietto fiorentino ha finora diretto 51 incontri di Lega Pro, con 18 vittorie interne, 21 pareggi e 12 successi esterni. Complessivamente ha decretato 16 rigori e comminato 12 espulsioni. In questa stagione ha già diretto il Benevento, proprio nell'altra trasferta siciliana del girone, a Messina. Era il 5 novembre 2023, e la squadra giallorossa ebbe la meglio sui ragazzi di Modica grazie ad un gol di Riccardo Improta. Anche il Catania ha già conosciuto Frascaro e la circostanza non è stata piacevole: 29 ottobre al Massimino vittoria per 2 a 0 dell'Avellino.

Frascaro sarà coadiuvato da Fabio Catani di Fermo e Marco Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo.