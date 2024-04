Lutto per gli "Stregoni del Nord" E' venuta a mancare la moglie di uno dei fondatori del gruppo, Alfredo Santucci

E' un giorno triste per il gruppo degli “Stregoni del Nord” che si stringono attorno ad uno dei propri fondatori, Alfredo Santucci, colpito da un gravissimo lutto familiare. E' infatti venuta a mancare la moglie Giuliana Reale, che lascia attoniti, oltre al marito Alfredo, i figli Simona e Giuseppe. Il gruppo ormai storico di tifosi residenti nel settentrione, che con gli anni si è sempre più consolidato grazie alla passione comune per il Benevento Calcio, partecipa al dolore di Alfredo così duramente colpito nell'affetto più caro. I funerali si terranno a Segrate venerdì. E saranno in tanti a portare la loro vicinanza ad Alfredo, che è uno degli amici più cari.