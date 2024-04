Benevento, oggi ecografia per Pinato Il giocatore ha avvertito il polpaccio "appesantito" nella seduta di martedì: il controllo è d'uopo

(f.s.) La prima impressione è stata che si trattasse di un semplice affaticamento, ma lo staff medico vuole vederci meglio e questo pomeriggio Marco Pinato, che ieri aveva saltato gli ultimi minuti della partitella, si sottoporrà a esame ecografico. Ormai a ridosso dei play off che decideranno la quarta promozione in B, è lecito avere la massima prudenza su qualsiasi problema che viene evidenziato sul terreno di gioco. La rosa del Benevento rimane ampia e non è il momento di forzare qualche situazione anche appena accennata. Lo stesso discorso vale per Amato Ciciretti, che sta smaltendo in fretta la contrattura al bicipite femorale e corre già molto bene senza avvertire problemi. E' possibile che Auteri lo risparmierà per l'ultima fatica a Catania, per averlo tirato a lucido nei play off. Discorso diverso per Improta, che comunque sta curando coscienziosamente la distorsione alla caviglia. Il giocatore avverte ancora un fastidio, ma un'altra settimana di terapie, unite al lavoro di palestra, dovrebbero rimetterlo in sesto.

Prevedere che al Cibali possano esserci degli avvicendamenti, anche per via della situazione dei diffidati, non è utopistico. E' vero, c'è ancora in palio un secondo posto che darebbe evidenti vantaggi (una partita in meno ed essere testa di serie nel secondo turno della fase nazionale), ma non si può negare che la priorità in questo momento sono i play off e la condizione generale in cui ci si arriva. Auteri terrà conto di tutto, sottolineando che la squadra globalmente è in ottime condizioni ed è cresciuta tanto sia dal punto di vista della mentalità che sotto quello puramente tattico.