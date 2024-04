Auteri amaro: "Nella ripresa non si è giocato più" Il tecnico dice che il Benevento ha giocato un buon primo tempo

Rimane il terzo posto, salvo “errori od omissioni”. Il riferimento è ovviamente al ricorso del Taranto al Collegio di Garanzia del Coni, che rivorrebbe almeno qualcuno dei quattro punti sottrattigli (oggi i play off del girone sarebbero così: Taranto-Latina, Picerno-Crotone e Cerignola-Giugliano, ma tutto rimane sub judice). Un nuovo rischio per il Benevento, che potrebbe vedersi giungere addosso proprio i pugliesi e addirittura perdere il terzo posto. Non è questo il momento di disquisire sulla legittimità della penalizzazione agli jonici (129mila euro non pagati tra Irpef e contributi Inps tra dicembre e gennaio), se ne parlerà nei prossimi giorni e si capirà quello che potrà accadere.

Gaetano Auteri non è dell'umore migliore, ma accetta il verdetto del campo: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, loro un calcio sporco. L'infortunio di Pastina ci ha tolto qualcosina dal punto di vista fisico. Loro sui calci piazzati si sono resi pericolosi. Noi abbiamo avuto due palle gol importanti, su una è stato bravo il portiere, ma lì bisognava fare gol. Il crocevia della gara è stato su una possibile nostra ripartenza, dopo un rimpallo abbiamo preso gol. Poi non si è giocato più. Loro mestieranti, gli ultimi 20' non li so giudicare. Abbiamo tenuto fuori i diffidati, ma non s'è giocato più”

Uno sguardo alla situazione degli infortunati: “Improta e Ciciretti dovrebbero essere disponibili da martedì col gruppo, Meccariello è recuperato, sta bene, non benissimo, ma è normale. Pastina ha avuto un problema al ginocchio, speriamo non sia nulla di grave”.

Pensiero ai play off: “Ricominceremo a lavorare, ripartiamo dalle cose buone, ce ne sono parecchie. Torneremo a giocare come si deve, ma anche oggi nel primo tempo abbiamo giocato con personalità. Non dovevamo prendere gol su una ripartenza nostra”.