Giudice sportivo, un turno a Talia e Meccariello I due giallorossi sconteranno la squalifica nel prossimo campionato

Il Giudice Sportivo della Serie C ha comminato un'ammenda di 3.000 euro al Vicenza, 2.500 euro all'Avellino, 1.200 euro al Benevento (per i bengala della coreografia che hanno determinato due minuti di ritardo nell'avvio della partita). Due gare di squalifica per il preparatore atletico dell'Avellino Zoila.

Tra i calciatori espulsi dovrà scontare due turni di squalifica Golemic (Vicenza) che dunque salta tutte e due le gare di finale con la Carrarese. Una gara di squalifica hanno avuto Armellino (Avellino) e Talia (Benevento). Squalifica per una giornata per recidività in ammonizioni a Zanon (Carrarese), Meccariello (Benevento) e Palmiero (Avellino).

Ovviamente i giocatori di Benevento e Avellino (Armellino, Talia, Meccariello e Palmiero) sconteranno la squalifica nel prossimo campionato di serie C.