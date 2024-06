Composizione del girone C: ci sarà anche il Milan Con l'Ancona ormai esclusa, dovrebbe essere ammessa l'under 23 rossonera, che verrebbe al Sud

(f.s.) Se non fosse per il “pasticciaccio” dell'Ancona che rischia l'ennesimo fallimento e che comunque ha già il veto della Covisoc sulla sua iscrizione in serie C, il girone meridionale della terza serie sarebbe già formato. E sarebbe anche piuttosto semplice definirlo. Ci sarebbero 7 squadre campane a fare la parte del leone: Avellino, Benevento, Casertana, Giugliano, Sorrento, Turris e Cavese. Poi 5 formazioni pugliesi: Taranto, Cerignola, Foggia, Monopoli e Altamura. 3 sarebbero siciliane: Catania, Messina e Trapani. 2 lucane: Potenza e Picerno. Poi una molisana, il Campobasso. Una calabrese: il Crotone. Infine una laziale: il Latina. Totale, 20 squadre, tante quante ne servono per formare un girone.

Ma questa volta il problema viene dal Centro Nord e da una regola abbastanza opinabile scritta dalla Lega Pro. Con l'uscita di scena dell'Ancona, è ormai quasi certo che il posto sarà preso dal Milan U23, terza squadra di serie A, dopo Juventus e Atalanta, a partecipare al campionato di Lega Pro. Non ci crederete, ma c'è una regola che impedisce alle tre di stare nello stesso raggruppamento. “C’è un regolamentoposto dal Consiglio direttivo per salvaguardare l’equità sportiva dei campionati”, spiegò lo scorso anno il presidente Marani.Ci chiediamo in maniera molto banale che cosa sarebbe successo se anche l'Inter (come sembrava) avesse chiesto di essere ammessa con una sua squadra U23 in serie C. E' evidente che quella regola non avrebbe avuto più valore. Ora però esiste e si pone l'interrogativo della collocazione delle tre squadre che vengono dalla serie A. La risposta è rapida: se l'Atalanta è nel girone A, la Juventus in quello B, al Milan toccherà il girone C. Questo vuole dire che, a meno di nuove idee e proposte, il girone va ridisegnato, magari in piccola parte, ma in ogni caso va fatto spazio alla squadra rossonera. La maggiore indiziata a lasciare il raggruppamento meridionale è il Latina, quella più a Nord di tutte. Vedremo se la Lega si atterrà alla logica o si inventerà qualcos'altro.

Intanto il Milan è più che pronto per questa sua avventura in terza serie. C'è già l'allenatore che sarà Daniele Bonera, c'è già il preventivo dell'investimento, che sarà di 12 milioni, escluse le spese operative. Dove giocherà il diavolo di C? La sede scelta dovrebbe essere caduta su Solbiate Arno, che ha il campo a due passi da Milanello e che in passato ha ospitato anche la Primavera rossonera. Già prevista una spesa di 750mila euro per migliorare la struttura di Solbiate.