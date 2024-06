Masciangelo, l'annuncio ufficiale del Citta Il direttore Marchetti lo ha acquisito a parametro zero dopo lo svincolo col Benevento

Non si è fatto attendere l'annuncio ufficiale del Cittadella sull'acquisizione del cartellino di Edoardo Masciangelo, svincolatosi dal Benevento. Ecco la nota del Club sul suo sito ufficiale: “L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Edoardo Masciangelo. Difensore mancino classe 1996 cresciuto nelle giovanili della Roma, Masciangelo nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Benevento.A Edoardo il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori”. Pur terminato il campionato lontano dai radar di Auteri (neanche una presenza nei play off) il giocatore romano ha ritrovato la serie B persa lo scorso anno.

In alto la foto di Masciangelo in posa con la maglia del Cittadella (nel riquadro la stretta di mano con Marchetti)