Benevento, si riparte da Auteri Riunione fiume a Napoli tra il tecnico, il presidente Vigorito e il direttore Carli

Lunghissima riunione quest'oggi negli uffici di Napoli. Il presidente Oreste Vigorito ha incontrato prima il direttore Marcello Carli e poi il tecnico Gaetano Auteri. Un confronto meticoloso per provare a gettare basi importanti per il futuro. Una analisi di ciò che è stato l'ultimo Benevento e di quali potrebbero essere le pedine giuste per poter ripartire. Auteri ha detto la sua. È evidente che si prospetta un mercato estivo faticoso: tanti i rientri dai vari prestiti, rosa da sfoltire e acquisti mirati soprattutto sulle fasce e in avanti. Lo sa bene Carli che proprio di recente ha rifiutato l'offerta in A dell'Empoli per continuare ad abbracciare il progetto giallorosso. L'unica certezza: si ripartirà da Gaetano Auteri che ha firmato per un altro anno di contratto. Al tecnico le chiavi per il suo Benevento bis. Tutto ciò mentre la squadra sannita ha fatto rientro nel Sannio. I calciatori si sono ritrovati presso la struttura giallorossa. Ma c'è stato spazio solo per i saluti. Resteranno a Benevento fino a sabato, poi si attenderanno nuove disposizioni.