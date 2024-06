Benevento, obiettivo Lamesta del Rimini Si monitora anche il bomber Morra, su cui c'è la concorrenza spietata del Vicenza

E' l'oggetto dei desideri di mezza serie C e anche di qualcuno della categoria superiore: si chiama Davide Lamesta, 24 anni, attaccante esterno mancino in forza al Rimini che ne detiene il cartellino fino al 2025. Su di lui ha puntato seriamente il mirino il Benevento. Del resto i numeri dell'attaccante piemontese sono di quelli che fanno strabuzzare gli occhi: trentasette presenze in campionato (di cui trentacinque da titolare), più due nei play-off e cinque in Coppa Italia. Undici reti segnate, tredici assist. La trattativa è bene avviata, ma serve ancora del tempo per renderla concreta.

Ma il Benevento ha messo gli occhi anche su due prime punte: una è del Rimini, come Lamesta, l'altro del Modena. Si tratta di Claudio Morra, 29 anni, prima punta, 40 presenze tra campionato, play-off e coppa Italia, condite da 20 gol e 3 assist. Anche Morra è appetito da mezza serie C (c'è sopratttutto il Vicenza, che ha perso Ronaldo e Ferrari almeno per sei mesi, che lo vuole fortemente), ma ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, più una clausola rescissoria importante. Alternativa a Morra potrebbe essere Jacopo Manconi del Modena. Un campionato un po' sofferto l'ultimo in Emilia in B (3 gol), ma bomber consumato in C nelle file dell'Albinoleffe (oltre 45 gol in tre anni). Il Beneveto ha gettato più di un amo, non resta che attendere.