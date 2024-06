La festa di fine stagione al Club Vigorito Il club della presidentessa Cavuoto ha celebrato un altro anno di tifo e passione giallorossa

Come ogni anno il Club Oreste Vigorito ha celebrato il termine della stagione giallorossa con una festa tra i tesserati. Certo, le intenzioni sarebbero state quella di un festeggiamento doppio con il ritorno della Strega in serie B, ma se c'è una virtù che accomuna gli iscritti al Club di Piazza Mazzini quella è la resilienza, che insieme alla passione smisurata per i colori giallorossi consente di ripartire con lo stesso entusiasmo ad ogni nuova stagione. Alla serata organizzata come sempre nei minimi dettagli dalla sportivissima presidentessa Enza Cavuoto, hanno partecipato a nome della società giallorossa, il responsabile scouting Andrea Innocenti, l'addetta stampa Sonia Iacoviello e il responsabile dei rapporti coi tifosi Giorgio Caraccio. Una serata all'insegna del giallorosso, i colori del cuore, e della convivialità come è da sempre prerogativa del Club intitolato al massimo esponente della società della Strega.