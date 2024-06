Benevento, inizia una settimana importante E' quella che prelude ai primo step del nuovo campionato: mercato, abbonamenti, maglia

(f.s.) Sta per iniziare l'ultima settimana prima dell'apertura ufficiale del calcio mercato. Luglio è la porta che dà sul futuro: non parte solo il mercato, si dà il via alla campagna abbonamenti, si presentano le nuove maglie, si parte per il ritiro. Stringendo il concetto: prende il via la nuova stagione.

E' una settimana importante questa ultima prima del via ufficiale di tanti step del nuovo campionato. Una settimana in cui il Benevento potrebbe anche chiudere le prime operazioni. Si è parlato tanto, forse troppo, dei due riminesi Morra e Lamesta e del modenese Manconi. I giochi di strategia sono stati tutti messi sul tavolo: Morra si svincola con una clausola rescissoria, il Benevento ha chiesto al giocatore di innescarla, ma il Rimini gioca al rialzo e prova a tentare l'attaccante con una nuova offerta. Per Lamesta il Benevento ha l'accordo già raggiunto col giocatore, ma c'è da pareggiare la richiesta del Rimini per il cartellino, che non è certo di pochi euro. Infine Manconi. In un primo momento sembrava potesse essere solo l'alternativa a Morra, invece Carli ha rilanciato: “Ci interessano tutti e tre”. Con la carenza di buoni frombolieri, di quelli capaci di far gol con una certa frequenza, si capisce che la concorrenza non manchi. E sono le solite società: Avellino, Catania, persino Trapani.

In questa trattativa che ha bisogno di grande resilienza (parola in voga...), se ne inseriscono altre, di non certo minore importanza. Ciciretti aspetta l'offerta della società, quella che lui riterrà giusta. La voglia di giocare l'ha ritrovata, sarebbe un peccato non dare un seguito a quella che si prospetta una sua nuova avventura in giallorosso.

Gli altri eventuali affari saranno un incastro tra quelli in entrata e quelli in uscita. Il Benevento metterebbe volentieri un altro difensore davanti a Paleari, e vorrebbe dare un po' di nerbo in più a centrocampo. Il sogno sarebbe Mattia Maita, che Auteri ha avuto a Catanzaro. Il Bari ha sottolineato che lì nessuno è incedibile, ma perchè accada qualcosa c'è bisogno di due congiunzioni: una che il giocatore non voglia più rimanere in Puglia, l'altra che accetti di sposare un progetto in C. Difficile prevedere quello che accadrà, ciò che è certo è che questo è il momento più caldo della nuova stagione.