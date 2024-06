Lega Pro, domani si conoscerà la collocazione di Milan, Juve e Atalanta Ci sarà un sorteggio con delle condizioni. Si decide anche su alcune situazioni in bilico

Dovremmo esserci. Domani dal consiglio direttivo della Lega Pro sarà svelata la composizione dei tre gironi di serie C. La curiosità più grande è ovviamente legata alla collocazione di Atalanta, Milan e Juventus nei tre gironi. Non c'è stato accordo, ci sarà un sorteggio per abbinare ogni squadra ad un girone. La Juventus aveva fatto sapere che nel caso di assegnazione al girone meridionale sarebbe stata disagiata rispetto alle altre due “consorelle” del Nord per via delle linee aeree. Il sorteggio dirimerà la questione. Non sarà un sorteggio libero, però. Perchè sarà fatto “nel rispetto del principio dell’alternanza rispetto all’anno prima”. Quindi l'Atalanta non potrà finire nel girone A e la Juve nel B. Ma (se non saranno prese in considerazione le richieste della Juventus) tutte e tre possono finire in quello C. Paletti, comunque, che serviranno a indirizzare la collocazione delle tre squadre.

Come è noto si tratta sicuramente di squadre giovani che soprattutto al Sud potrebbero trovare qualche difficoltà in più per gli ambienti caldi e l'aggressività dei giocatori. Ma probabilmente quella del girone C sarà l'esperienza più probante delle tre.

Il Milan di Bonera, si sa, sarà una stretta emanazione della Primavera arrivata in finale di Yout League.Francesco Camarda, Kevin Zeroli, Alex Jimenez, Chaka Traore, Hugo Cuenca, Noah Raveyre, probabilmente Davide Bartesaghi e altri giocatori ex Primavera avranno un posto in rosa. Squadra giovane con due osservati speciali: Camarda, fresco di primo contratto da Pro e Campione d'Europa nella Nazionale Under 17 di cui ha fatto parte anche il giallorosso Nunziante, e Maximilian Ibrahimovic, classe 2006, primo figlio di Zlatan, che dovrebbe avere un posto in squadra.

La Juventus sarà guidata da Paolo Montero dopo il divorzio da Brambilla (passato al Foggia). La società bianconera, che ha nelle sue fila anche il 35enne Fabrizio Poli (al lavoro per recuperare dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, e che dovrebbe prolungare di un’ulteriore stagione) si è assicurata già ragazzi di assoluta prospettiva come Barido e Adzic. Il primo, classe 2008, è arrivato dal Boca Juniors e da numero 10 dell’Argentina Under 15. Attualmente milita nella Juventus Under 17 e sta già impressionando con i suoi pari età. Si sta già mettendo in mostra anche Vasilije Adzic, classe 2006 appena maggiorenne che ha concluso la stagione in Montenegro e dal prossimo anno sarà aggregato alle giovanili bianconere. Recentemente la Juve si è assicurata anche Luca Amaradio, duttile esterno classe 2005. In Serie D col Derthona, nell’ultima stagione, il giovane calciatore ha collezionato 39 presenze e 7 gol.

L'Atalanta sarà ancora guidata da Francesco Modesto. Il capitano dovrebbe essere sempre Alberto Masi, classe '92, e varie esperienze in B, ma attorniato da un nugolo di giovani che l'Atalanta terrà con sé invece di spedire in prestito per lo stivale, da Bonfanti a Italeng, a Cissè.