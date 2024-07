Ciciretti e Perlingieri, accordo per il rinnovo La società ha incontrato l'agente dei due giocatori, Pisacane: a breve dovrebbe esserci l'annuncio

E' un momento di lavoro intenso per il Benevento, per il direttore Carli e l'addetto allo scouting Innocenti. E per il presidente Vigorito, ovviamente, che è sempre presente nelle fatiche quotidiane dei suoi più stretti collaboratori. Insomma la strega è presente su più fronti: pensa a concludere le trattative per l'attacco, ma non perde di vista le proposte di rinnovo e ovviamente le eventuali cessioni. In tema di rinnovi la società ha incontrato Vincenzo Pisacane agente di Amato Ciciretti e di Mario Perlingieri, raggiungendo un accordo di massima per il rinnovo del mancino del Trullo e per il prolungamento (con conseguente adeguamento) del contratto del giovane centravanti di Torre Annunziata, che aveva già un accordo fino al 2026. Il Benevento, ovviamente, vuole blindare la posizione di Perlingieri, attaccante del 2005 di grande prolificità nelle file della Primavera, ma che ha ormai rotto il ghiaccio in prima squadra con belle prestazioni e col gran gol alla Triestina. E vuole tenersi stretto il “Cicio”, idolo della tifoseria giallorossa, che ha fatto pace col calcio, scrivendolo anche sul suo profilo instagram: “Mi avete fatto tornere la voglia di giocare”. La speranza è che torni costantemente quello di sette anni fa.