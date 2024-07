Benevento, altre visite mediche per quattro Oltre al giovane Avolio, test per Simonetti, Starita e Perlingieri

Oggi visite mediche per quattro: il giovane Vincenzo Avolio, l'altro “baby” ormai svezzato in prima squadra Perlingieri, poi Simonetti e Starita. Vale la pena spendere due parole per il ragazzo della Primavera, Avolio. Napoletano, classe 2005 (come Perlingieri), punto fermo della difesa della formazione di Rocco: centrale a tutto tondo, ma anche braccetto di destra nella linea a cinque e persino mediano davanti alla difesa (utilizzato così nello sfortunato play off col Venezia). 28 partite in stagione (compresi i due play off e una gara di Coppa Italia), due gol (al Bari e al Pisa) e il primo contratto da professionista, “blindato” fino al 2027, come si addice ad un talento che può sbocciare da un momento all'altro.

Gli altri che stamattina si sottoporranno ai test dello staff medico sono Pierluigi Simonetti, un punto fermo della squadra che andrà a rifinire Gaetano Auteri, Ernesto Starita, voglioso come non mai di riscattare il balordo girone di ritorno in giallorosso (1 gol) dopo aver fatto i fuochi d'artificio all'andata a Monopoli (11 gol). Infine Mario Perlingieri, l'enfant prodige giallorosso, che a 19 anni ancora da compiere sta bruciando le tappe a suon di gol. Come abbiamo detto ieri, anche per lui il Benevento sta provvedendo a blindarne il contratto (il vecchio scade nel '26), per cui ha già raggiunto un accordo col suo agente Vincenzo Pisacane.