Mercato in uscita: Karic vicinissimo al Trapani Trattativa avviatissima, si può chiudere a breve

Sono momenti davvero di grande movimento per il Benevento sul mercato: Marcello Carli sta dando risorsa a tutte le sue forze, con la collaborazione preziosa di Innocenti e la supervisione attenta del presidente Vigorito. Così, oltre a mettere a segno colpi di mercato in entrata, si cominciano a segnalare anche quelli in uscita. Il prossimo sarà Nermin Karic, che è destinato ormai a finire nelle file del Trapani. La trattativa è avviatissima e nulla fa presagire che non si possa concludere: la cessione del mediano svedese sarebbe definitiva, e la società siciliana pagherebbe 100mila euro per assicurarsi il suo cartellino.