Benevento, visite per Lamesta e altri sei Studio medico affollato: oggi è toccato a Berra, Paleari, Capellini, Lanini, Nardi e Rossi.

C'è folla al venerdì davanti allo studio medico del Benevento. Sono ben 7 i giallorossi che si sottopongono oggi alle rituali visite pre-ritiro. Ovvio che il nome che attrae maggiormente sia quello di Davide Lamesta, in pratica il secondo acquisto estivo della strega. Gli incartamenti sono pronti, oggi farà le visite, lunedì apporrà la firma sul triennale, così come farà Manconi, che, in quanto a visite mediche, ha anticipato il neo compagno di squadra di un giorno.

Inutile dire che quello di Lamesta appare come un vero e proprio colpo di mercato, perchè la strega si dota di un giocatore di grandi potenzialità tecniche, dallo scatto repentino sull'out destro e dal tiro micidiale col suo piede sinistro quando si trova a convergere al centro.

Però dicevamo che è una giornata di lavoro intenso per lo staff medico che insieme al neo giallorosso sottoporrà ai test anche altri sei atleti dello scorso campionato. Si tratta di una giovane promessa come Rossi e di cinque giocatori che dovrebbero essere protagonisti anche nella nuova stagione, vale a dire Berra, Paleari, Capellini, Lanini e Nardi.

Nella foto l'ultimo acquisto del Benevento, Davide Lamesta