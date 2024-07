Juventus NG, rinnova Guerra: sarà un ex Il centravanti ha giocato nel Benevento da gennaio a giugno 2014

La Juventus Next Gen, avversaria in campionato del Benevento, ha rinnovato due contratti in scadenza ad atleti di grande esperienza, Simone Guerra e il capitano Fabrizio Poli. In particolare Guerra, attaccante di lungo corso, classe '89, l'anno scorso 17 gol in 39 partite, play off compresi, sarà un ex quando affronterà la strega: ha infatti indossato la maglia giallorossa da gennaio a giugno del 2014, giocando complessivamente 8 partite (play off compresi) e segnando un gol all'Arena Garibaldi contro il Pisa.