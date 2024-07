Benevento, allenamenti personalizzati di mattina L'unico assente è Paleari che si sta sottoponendo alle visite mediche

Continuano gli allenamenti personalizzati per i giallorossi che hanno già portato a termine le visite mediche. Improprio parlare di pre-ritiro, perchè si tratta di esercizi personalizzati per studiare meglio come affrontare la prossima fase del ritiro. Tra i giallorossi sotto contratto manca solo ancora Paleari, che sta a sua volta sottoponendosi alle visite mediche richieste prima di ogni inizio di stagione.

Su Paleari continuano le voci di interessamento da parte di altre società (su tutte Spezia, Salernitana, Bari, Catanzaro), anche senza che ci sia nulla di concreto. Il portiere di Giussano ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, per cui, restando così le cose, potrebbe già a gennaio firmare un nuovo accordo con un'altra società. Nonostante questo il Benevento non sembra per ora intenzionato a proporgli il rinnovo.