Karic, domani atteso a Trapani per le visite Il centrocampista svedese del Benevento è sul punto di essere ceduto ai siciliani

Nermin Karic dovrebbe raggiungere domani Trapani per le visite e la firma sul contratto. Il centrocampista svedese di origine bosniaca è sul punto di essere ufficializzato dalla società siciliana neo promossa in serie C e quello di domani sembra poter essere il giorno giusto. L'ormai ex centrocampista del Benevento dovrebbe firmare un triennale con la società siciliana.