Karic al Trapani, tutto rinviato a sabato Il centrocampista non si è ancora recato in Sicilia, ma l'affare si farà

Sarebbe dovuta essere la giornata di Nermin Karic al Trapani, invece per problemi di carattere personale il centrocampista svedese di origine bosniaca ha dovuto rinviare il suo viaggio in Sicilia. Niente di preoccupante, però. Il Benevento conta di chiudere tutto per la giornata di sabato e di poter annunciare ufficialmente la cessione del centrocampista alla società del Trapani. Ma le cessioni non si chiuderanno certo con il giocatore svedese. In lista di sbarco anche Marotta, Bolsius, Benedetti, oltre ai reduci dai prestiti della passata stagione. Sarà un'estate lunga sotto questo aspetto.