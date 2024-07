Abbonamenti in prelazione, un centinaio in più dell'anno scorso Dati più o meno simili, ma la vera corsa alla tessera arriva adesso con la vendita libera

1.543 abbonamenti in prelazione quest'anno (possono mancarne una decina...), 1.429 l'anno scorso. Si può dire che ci fosse uno stato d'animo diverso, ma in fondo la volontà di conservare il proprio posto è dato da questo numero di persone. Chi si lamentava che fossero pochi quelli di quest'anno non può farv altro che confrontarli con quelli della passata stagione. In fondo la prelazione è un momento a sé stante della campagna abbonamenti, più legata ad un fatto logistico che alla passione vera e propria. Dunque è ora, con la partenza della fase libera che conviene fare dei paragoni, sperando che siano sempre di più i tifosi fidelizzati prima dell'inizio della stagione.