Manconi: "Ho detto subito sì al Benevento" Le parole del nuovo attaccante giallorosso

Nel corso della presentazione della nuova maglia, Jacopo Manconi ha parlato così dell'inizio dell'esperienza in giallorosso: "È bellissimo tutto questo. Non ci ho pensato neanche un attimo quando è arrivata la chiamata, non puoi rifiutare una società del genere con questi tifosi. Ho detto subito di sì. Sono carico a mille, spero di tornare a fare tanti gol. Onorerò questa maglia, speriamo di gioire tutti insieme"