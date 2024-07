Benevento, ecco le nuove maglie da gioco Presentate le divise della stagione 2024/2025

Svelate ufficialmente le nuove maglie da gioco del Benevento Calcio. C’è un ritorno al passato, con la prima maglia a strisce orizzontali. Non è una novità assoluta, considerato che il Benevento ha indossato uno stile del genere in occasione della stagione 1998/1999 (quella della promozione in C1), così come l’anno successivo. Le strisce orizzontali si sono viste anche nel 2005/2006, nel primo anno del Lodo Petrucci dopo il fallimento dello Sporting. La seconda divisa, di colore bianco, mette in risalto l’unione tra squadra e tifosi con la formula di Dirac. Bella anche la terza maglia, nera con una Strega pronta a spiccare il volo. Stili geometrici differenti, invece, per quelle destinate ai portieri.