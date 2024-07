Juventus Next Gen ancora con l'incognita campo Era stato scelto Biella, ma il "Pozzo" potrebbe non essere disponibile

La Juventus è ancora senza campo. Ovvio che il riferimento sia alla squadra dis erie C, la Next Gen di Paolo Montero. Il “nodo” Biella non è stato ancora sciolto. La società bianconera, che già utilizza il “Pozzo-Lamarmora” per le gare casalinghe della Juventus Women, aveva inoltrato la richiesta anche per la Next Gen, ma a Biella aspettano in settimana di capire se la Biellese sarà rispescata in serie D. In quel caso tre squadre sul campo biellese sarebbero troppe e la Juventus under 23 sarebbe costretta a tornare sui suoi passi. In quel caso potrebbe tornere al Moccagatta di Alessandria, stesso campo dello scorso anno.