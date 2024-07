Benevento, al Mancini si lavora senza sconti Anche oggi seduta doppia. Intanto si avvicina la prima amichevole

Chi conosce Gaetano Auteri sa che quando è tempo di preparare un nuovo campionato non ci sono sconti per alcuno. “Doppia” era ieri, “doppia” sarà anche oggi. L'aggettivo è ovviamente riferito alle sedute di allenamento. Unica concessione l'anticipo della seduta mattutina ad un'ora più fresca per evitare l'incedere del gran caldo. E allora tutti in campo già dalle 9,00, dopo aver “subito” la sveglia mattutina alle 7,20 e l'ulteriore incombenza del “peso obbligatorio” per tutti.

Per un paio di ore si lavora abbastanza bene e si evitano le ore di maggiore caldo.

Alle 12,30 si pranza, poi ci si concede il riposino pomeridiano. Ma non è finita: l'appuntamento è per il pomeriggio alle 16,45 negli spogliatoi, alle 17,30 tutti di nuovo in campo per gli esercizi tecnico-tattici. La cena è per le 20,30, poi ci si gode un po' di fresco nei giardini del Mancini o a bordo della piscina, prima di rientrare in camera entro le 23.

La preparazione procede senza intoppi e si avvicina a grandi passi già la prima amichevole stagionale domenica 21 sul campo principale del Mancini contro il San Giorgio del Sannio del tecnico Pasquale Ferraro, neo promosso in Prima categoria. Come è noto sono tre le amichevoli programmate: la seconda è per domenica 29 luglio alle 17,30 contro la Roma City, la terza sempre al Mancini il 4 agosto alle 17.oo contro la Primavera della Roma.