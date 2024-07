Benevento: seduta mattutina, riposo nel pomeriggio La squadra si ferma per la prima volta dopo otto allenamenti consecutivi

E al quinto giorno il Benevento si riposò. Per carità, nessun richiamo blasfemo alla “creazione”, ma solo la sottolineatura che dopo otto (dico otto!) allenamenti di fila, la squadra meritasse un sano pomeriggio di riposo.

Dunque, come di consueto questa mattina sveglia alle 7,20, alle 8,10 colazione, alle 9 tutti in campo per la solita razione di lavoro quotidiano. Lavoro senza sconti per nessuno come è d'abitudie per mister Auteri.

Nel pomeriggio però questa volta non si concederà il bis e per la prima volta nei primi cinque giorni di ritiro il Benevento si concede un momento di riposo. Così dopo il pranzo delle 12,30 la squadra come di consueto si avvarrà del riposo quotidiano, mentre dalle 7,30 alle 19, orario in genere predisposto per la seduta di lavoro, la squadra potrà sostare a bordo della piscina del bell'impianto romano, con il divieto però di usare l'attigua palestra. Cena come sempre alle 20,30 tutti insieme e alle 23 tutti a nanna in attesa di un'altra dura giornata di lavoro.