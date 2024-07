Paleari lascia il giallorosso dopo essere entrato nel "club dei 100" Il portiere di Giussano ha firmato un contratto di 2 anni con opzione per il terzo

Alberto Paleari lascia il Benevento dopo tre stagioni certamente lusinghiere, con 114 presenze totali, di cui 103 di campionato (68 in serie B), 9 di play off (3 in B), 2 di Coppa Italia. Lascia anche una fascia di capitano da leader silenzioso, ma sempre rispettoso del suo ruolo e di grande attaccamento alla maglia. La società giallorossa lo prelevò dal Genoa in serie A dove faceva il secondo a Perina e alla serie A lo “restituisce”. Aveva ancora un anno di contratto, ma il Benevento ha deciso di puntare forte sul giovane Nunziante ('07) e senza un rinnovo il suo accordo con la squadra giallorossa diventava insostenibile, oltre che a rischio di perderlo praticamente a zero già da gennaio del 2025. Il portiere ha firmato con la squadra allenata da Vanoli un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. Inizialmente sarà il secondo di Milinkovic Savic, ma è sicuro che il portiere di Giussano si giocherà tutte le carte in suo possesso per cogliere l'occasione di difendere da primo portiere i pali del mitico Torino. I post su Instagram lo ritraggono mentre firma il contratto: gli “in bocca al lupo” dei suoi ex compagni di squadra non si sono fatti attendere.