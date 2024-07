Benevento, domani primo test della stagione Al Mancini, ore 17,45 (diretta Tv e in streaming), sfida col S, Giorgio del Sannio

Prima amichevole della stagione. Non una squadra di dilettanti locali come si usa fare di questi tempi, ma una formazione dell'hinterland beneventano, che consente di amalgamare maggiormente il tessuto della squadra giallorossa con la provincia sannita. Lo sparring partner del Benevento sarà il San Giorgio del Sannio di Pasquale Ferraro, neo promosso in Prima categoria. Un avversario abbastanza morbido per una squadra professionistica come il Benevento, ma che può dare l'esatta percezione del grado di preparazione raggiunto dalla squadra di Auteri dopo una settimana di intensi allenamenti.

Il tecnico di Floridia mischierà un po' le carte, ha bisogno di vedere all'opera i giovani che il Benevento ha portato con sé in questo ritiro, tra i pali dovrebbero alternarsi Nunziante e Esposito i due più giovani del gruppo, ai quali l'esperto Manfredini, capitano in pectore della squadra, farà da chioccia. Non ci sarà Simonetti, che si è allenato a parte in questi due giorni e che in settimana si sottoporrà a visita specialistica a Bologna presso il dottor Lo Presti. C'è curiosità di vedere all'opera i due nuovi acquisti Manconi e Lamesta, che dovrebbero consentire alla squadra giallorossa il salto di qualità nel settore offensivo.

“Radio mercato” continua a diffondere notizie sulla trattativa che vorrebbe l'olandese Don Bolsius trasferirsi al Sorrento. La richiesta da parte della società peninsulare c'è stata, ma, al di là del suo buon esito o meno, la trattativa non si preannuncia breve. Il Sorrento vorrebbe risparmiare sul costo dell'ingaggio dell'attaccante, il Benevento vorrebbe cederlo in via definitiva, ma le due cose cozzano abbastanza, perchè, è inutile dirlo, la società giallorossa potrà anche non intascare nulla, ma soprattutto non vuole rimetterci. Si discute sulla formula e ci vorrà un po' di tempo per trovare un accordo.

Tornando all'amichevole di domani pomeriggio, l'appuntamento è per le ore 17,45. La partita sarà trasmessa in diretta da Ottochannel sul Canale 16 e in streaming sul sito Ottochannel.tv

Fronte abbonamenti: sono i giorni più caldi dell'estate e meno partecipativi, come è normale che sia. Oggi sono state sottoscritte solo 19 tessere, portando il totale a 2.539.