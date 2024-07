Simonetti è tornato al "Mancini" Termoinerà la settimana con un programma personalizzato, poi tornerà a correre

Pierluigi Simonetti è tornato al Mancini dopo i due giorni trascorsi a Bologna, nei quali il suo ginocchio sinistro è stato sottoposto ad indagini accurate dal professore Lo Presti dirigente del Rizzoli. Ieri, rilevata una sofferenza della cartilagine, il centrocampista romano si è sottoposto al “PRP” (un concentrato di piastrine che viene iniettato nella zona da trattare per stimolare i processi naturali di guarigione: il PRP agisce innescando una risposta biologica nel corpo), ora terminerà la settimana seguendo un programma di lavoro personalizzato su indicazioni di Lo Presti, con esercizi in piscina e lavori graduali in palestra. E' escluso qualsiasi altro intervento chirurgico e il programma prevede che dalla prossima settimana il giocatore torni a correre sul campo.