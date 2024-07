Auteri: "Ho avuto le risposte che mi aspettavo" Il tecnico loda i giovani e dice che al di là del gol banale subito, si è espressa bene

(f.s.) Gaetano Auteri utilizza il suo solito aplomb alla fine di questo allenamento congiunto con il Roma City. Lui sa come pesare le emozioni e di questi tempi bisogna centellinarle. “Abbiamo preso subito un gol un po' banale – dice - non abbiamo letto bene la traiettoria. Poi la squadra ha fatto una partita così come mi aspettavo in questo momento della stagione, fraseggiando, aggredendo bene, scalando bene le posizioni. Col caldo che c'era non siamo stati sempre così lucidi, ma i ragazzi mi hanno dato le risposte che mi aspettavo”.

Peccato per l'infortunio di Mario Perlingieri: “Dispiace un po' per questo problema, avevamo evitato di rischiare Nardi proprio per non averne, poi invece... Sembra però solo una contusione, la spalla non è uscita... gli hanno bloccato l'arto, ma credo sia risolvibile in poco tempo. In quanto agli altri, lo sapete: Agazzi sta recuperando, Simonetti riprenderà da domani a correre. Nardi, come ho detto, per precauzione ho preferito non rischiarlo. Lui è uno che raramente salta un allenamento, che salti un'amichevole non sarà mai un problema”

Torna sulla gara: “Avevamo lavorato tanto, facendo tanta corsa, ma siamo riusciti a dispitare una buona partita sul piano delle idee. Lanini e Manconi hanno ampi margini di miglioramento, Manconi mi è piaciuto, non ha sbagliato nulla, potenzialmente sempre molto pericoloso, Lanini lo conosciamo. Abbiamo buone armi, ma dobbiamo continuare a lavorare. Tante cose sono venute molto bene.

Un accenno a Alin Tosca: “Le sue qualità le conosciamo, viene da un percorso un po' complicato in Arabia, sta recuperando, se lui sposa il nostro progetto ci potrà dare una mano importante. Poi vedremo, ma sta lavorando bene. Io spero che resti con noi. La fascia di capitano a Capellini? E' una cosa che si decide tutti insieme, occorre senso di appartenenza cokme lo hanno Berra, Capellini e Manfredini. Potrebbe anche girare, non è detto, ma tutti e tre rispondono ai requisiti adeguati”.