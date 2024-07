Ecco il calendario: Benevento-Cavese lunedì 26 alle 20,45 Di lunedì anche la seconda partita, quella di Catania il 2 settembre

Tanto per cominciare... non si perdono le vecchie abitudini dello scorso campionato. Benevento-Cavese va di scena lunedì 26 alle 20,45. Le lamentele del presidente Vigorito lo scorso anno sono servite a poco, il Benevento fa gola per l'impianto e per la possibilità di mandare in onda una diretta degna di questo nome. E così l'esordio sarà il 26 di agosto, di lunedì.

La Lega ha diramato l'elenco e gli orari delle prime sette giornate.

Neanche a dirlo sarà di lunedì anche la seconda partita, quella di Catania, il 2 settembre. Ore 20,45. Catania, in fondo ha le stesse virtù del Benevento.

Terza giornata in casa col Potenza: questa volta si gioca di domenica, alle 20,45, ovviamente.

Alla quarta non cambia nulla: si gioca al San Nicola di Bari, campo scelto dal Team Altamura: ovviamente di domenica alle 20,45.

Così come Benevento Foggia:alla quinta: domenica 22 settembre alle 20,45.

Notturna (20,45) anche a Monopoli nel turno infraettimanale di giovedì 25 settembre.

Il primo blocco di partite chiude con la settima giornata: Benevento-Juventus Next Gen, lunedì 30 settembre, ore 20,45. Come poteva essere diversamente...?