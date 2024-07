Benevento: oggi ancora due sedute, domani riposo Nardi in gruppo, ancora differenziato per Perlingieri, Agazzi e Simonetti

Ancora due sedute di allenamento giornaliere. Come da copione. Domani, invece, la squadra giallorossa si concederà una giornata piena di riposo.

Sotto osservazione, come nei giorni scorsi, i giallorossi che hanno accusato dei problemi. Innanzitutto Filippo Nardi, che dopo aver saltato per precauzione l'allenamento congiunto contro il Roma City, ha ripreso ad allenarsi con i compagni, rientrando in gruppo.

Diversa la situazione per gli altri tre. Differenziato gestito per Mario Perlingieri, che sta bene attento a non prendere colpi gratuiti alla spalla “sublussata”, ma corre e si allena come gli altri per non perdere tono muscolare.

Differenziato anche per Pierluigi Simonetti e per Davide Agazzi. L'ex Ancona continua nel suo percorso di recupero con sedute in piscina e in palestra con qualche puntata sul campo. Differenziato anche per l'ex Ternana, Agazzi.

Sono questi gli ultimi giorni di ritiro: dopo il riposo di giovedì, Auteri tirerà a tutta venrdì e sabato, prima di giocare l'ultima amichevole romana contro la formazione Primavera della Roma, che nel frattempo ha trovato la sua nuova guida in Gianluca Falsini, tre scudetti di fila nelle giovanili della squadra giallorossa. Probabile che domenica al Mancini non ci siano i talenti più puri della squadra di Falsini (che De Rossi potrebbe portare con sé in Inghilterra), Niccolò Pisilli(2004), Joao Costae Leonardo Graziani (2005), e Buba Sangaré(2007)lo spagnolo prelevato dal Levante e sul quale la Roma ha investito un milione mezzo di euro.