Il saluto social del Diablo: "Sempre nel mio cuore" Alessandro Marotta va a Pozzuoli, ma si stabilisce a Benevento

Il saluto sul suo profilo Instagram è quello che tutti si aspettavano da un innamorato della strega. Alessandro Marotta non riesce proprio a nascondere le emozioni: va via dalla squadra giallorossa, ma rimarrà a Benevento che ha scelto come sua città adottiva. E allora il messaggio lasciato a tutti non poteva che essere questo...

“Ancora una volta ci lasciamo, nonostante non ci sia nessuna voglia di farlo!

Tornare a Benevento è stata per me una delle più grandi emozioni vissute in carriera, sei casa e lo sarai per sempre!!!

Ad maiora strega per sempre nel mio cuore”

ElDiablo