Abbonamenti Benevento, superata quota tremila Ora c'è tempo fino al 25 di agosto per agganciare almeno la cifra dello scorso anno

Finalmente il muro delle tremila tessere è stato sfondato. Sono bastati i 20 abbonamenti sottoscritti in questo primo sabato di agosto per andare da quota 2.983 a 3.003. E' un segnale, un modo per sottolineare una presenza costante e la voglia di star vicino alla strega.

Ora che quota tremile è stata suerata è lecito attendersi di agganciare almeno la quota relativa allo scorso anno, quello deelle 3.740 tessere. C'è tempo fino alle 23,59 di domenica 25 agosto.