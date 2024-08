Nardi stop, problemi al ginocchio destro Il giocatore ha subito un trauma distorsivo, domani si sottoporrà a risonanza magnetica

Filippo Nardi ha subito in allenamento un trauma distorsivo al ginocchio destro, non quello (il sinistro) che ne aveva provocato lo stop nel corso del ritiro. Si valuta la situazione da parte dello staff medico, domani il giocatore si sottoporrà a risonanza magnetica e poi si deciderà come procedere dopo l'esame. Lo staff medico ha ovviamente un'idea (ottimistica) e spera che sia confermata dall'esame strumentale.

Ovvio che per domani il giocatore sarà assente. Si assottiglia sempre di più il parco centrocampisti: al suo posto giocherà quasi certamente il giovane Prisco.