Lamesta e la sua prima tripletta in giallorosso: "Che emozione" "Bello segnare sotto la Curva sud, anche se il gol più bello è stato quello del 5 a 0"

Alla prima davanti al suo nuovo pubblico s'è già portato a casa il pallone della sfida. Davide Lamesta bagna con una tripletta la prima volta al Vigorito in maglia giallorossa: “Era una partita un po' particolare per le difficoltà del Taranto. Ma sono contento per i 3 gol, anche se dobbiamo già pensare alla prossima”.

Al di là della forza dell'avversario, è un Benevento sempre alla ricerca della vittoria: “Cerchiamo sempre la vittoria, perchè come si dice: vincere aiuta a vincere”. Con i compagni di reparto dice di trovarsi alla grande sia in campo che fuori: “Mi trovo bene con tutti i miei compagni di reparto, cerchiamo di completarci l'uno con l'altro. Conto il Potenza domenica sarà un test importante, non come stasera, ma noi cercheremo di dare il massimo”.

Emozioni nuove al Vigorito, anche se il pubblico non era quello delle grandi occasioni. Ma a Davide questa volta è bastato: “Come ho già detto alla presentazione delle maglie, qui è tutto fantastico. Poi sono contento di aver segnato sotto la curva”.

Però il gol più bello, lo ammette lui stesso, è stato quello del 5 a 0 nella seconda frazione di gioco. Un'accelerazione violenta, due avversari lasciati sul posto e diagonale imprendibile per il giovane portiere jonico. “Sono quelle le mie caratteristiche, cerco di fare sempre il meglio”.